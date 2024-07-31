31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Seyir halindeki tır alev alev yandı

Seyir halindeki tır alev alev yandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2024 09:23
Karabük-Zonguldak yolunun Gökçebey istikametinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yol kenarında park halinde olan bir tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Seyir halindeki tır alev alev yandı
Seyir halindeki tır alev alev yandı
Adilcevaz’daki göller dron ile görüntülendi
Adilcevaz'daki göller dron ile görüntülendi
Kontrolden çıkan belediye otobüsü, tamirciye girdi
Kontrolden çıkan belediye otobüsü, tamirciye girdi
Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi
Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi
İzmir Urla’da orman yangını!
İzmir Urla'da orman yangını!
İzmir Urla’da orman yangını!
İzmir Urla'da orman yangını!
Ev sahibi kiracıya dehşeti yaşattı!
Ev sahibi kiracıya dehşeti yaşattı!
Kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü
Kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü
Emekliler yurtlarda ücretsiz konaklıyor!
Emekliler yurtlarda ücretsiz konaklıyor!
Osmaniye bamya üretiminde ilk sırada!
Osmaniye bamya üretiminde ilk sırada!
Bursa’da şeftali hasadı! AB tescilli lezzet!
Bursa’da şeftali hasadı! AB tescilli lezzet!
İstanbul köylerinde hayvancılık!
İstanbul köylerinde hayvancılık!
Daha Fazla Video Göster