18 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Seyir halindeki otomobilin önüne ayı çıktı! O anlar cep telefonu kamerasında
Seyir halindeki otomobilin önüne ayı çıktı! O anlar cep telefonu kamerasında

Seyir halindeki otomobilin önüne ayı çıktı! O anlar cep telefonu kamerasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2025 03:26
Güncelleme:18.09.2025 03:26
Bartın'ın Ulus ilçesinde aracıyla seyir halinde buluna bir kişi bir ayı ve yavrusu görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seyir halindeki otomobilin önüne ayı çıktı! O anlar cep telefonu kamerasında
Seyir halindeki otomobilin önüne ayı çıktı
Seyir halindeki otomobilin önüne ayı çıktı
Tunceli’de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya’da aranan kişinin cesedine ulaşıldı
Antalya'da aranan kişinin cesedine ulaşıldı
Beşiktaş’ta iş yeri soyan iki şahıs tutuklandı
Beşiktaş'ta iş yeri soyan iki şahıs tutuklandı
Adana’da kumarhane baskını: 49 şahıs yakalandı
Adana'da kumarhane baskını: 49 şahıs yakalandı
Alkollü bisiklet sürücüsüne 9 bin 268 tl ceza
Alkollü bisiklet sürücüsüne 9 bin 268 tl ceza
Silahla havaya ateş açtılar
Silahla havaya ateş açtılar
Kocaeli İzmit’te ormanlık alanda yangın çıktı
Kocaeli İzmit'te ormanlık alanda yangın çıktı
İzmir için tehlike çanları çalıyor!
İzmir için tehlike çanları çalıyor!
Ters yönden ilerleyip trafiği tehlikeye atan araç kamerada
Ters yönden ilerleyip trafiği tehlikeye atan araç kamerada
Yol verme tartışması kameraya yansıdı
Yol verme tartışması kameraya yansıdı
İzmir-İstanbul arasında film gibi olay!
İzmir-İstanbul arasında film gibi olay!
Daha Fazla Video Göster