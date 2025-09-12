Seydikemer’de kereste deposunda yangın

Edinilen bilgiye göre, Zorlar Mahallesi çevre yolu üzerindeki bir kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadan helikopter desteğiyle de söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

