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Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis

İHA
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Giriş: 08.09.2021 14:12
Gaziosmanpaşa’da evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı silahla vurarak öldürdüğü, ardından kazdığı çukura gömdüğü ve eşyalarını da yok ettiği iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Taşdelen'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş’ın müşteki çocukları ile eşi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada önceki sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini belirten Cumhuriyet savcısı, sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
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