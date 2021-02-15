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Şenol İpek'ten sanat camiasına sert eleştiri! Teröre sessizliğe isyan etti

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 15:58
Her olayda özellikle sosyal medyadan tepkisini gösteren sanatçılar ne yazık ki konu terör örgütü PKK'nın sivil katliamları olunca, sessiz kalmayı tercih ediyorlar. O sanat camiasına eski manken Şenol İpek tepki gösterdi. İpek, "neden kahrolsun PKK diyemiyorsunuz? dedi.

Eski manken Şenol İpek sanat camiasının teröre sessizliğine isyan etti. 14 Şubat günü terör örgütü PKK tarafından katledilen 13 sivil için tüm Türkiye'de PKK lanetlendi. Ancak her olayda sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan sanatçılar PKK'ya karşı sessizliklerini korudu.

NEDEN "KAHROLSUN PKK" BİLE DİYEMİYORSUNUZ?

Sanatçıların şehitlere karşı duyarsızlığına yine sanat dünyasından bir tepki geldi. Eski manken Şenol İpek, sosyal medyadan yayımladığı video ile "neden kahrolsun PKK bile diyemiyorsunuz?" diye seslendi. Şenol İpek, "bu vatandan ekmek yiyorsanız, terörü lanetleyen paylaşımlar yapmak zorundasınız" dedi. İpek'in bu çağrısı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir kazandı.

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