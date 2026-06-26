5. nesilde güç dengesini değiştirecek hamle! Dünya KAAN’ı neden konuşuyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik açıklamalarının ardından gözler yeniden milli muharip uçak KAAN'a çevrildi. A Haber ekranlarında konuşan Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, KAAN'ın prototip sürecinden yerli motor takvimine kadar gelinen son noktayı değerlendirdi. Olçar, KAAN'ın teknik kabiliyetleri, F-35 ile karşılaştırması ve 5. nesil savaş uçağı özelliklerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.