Hürmüz’de patlama sesleri: ABD stratejik noktaları hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı sorunu yeniden patlak verdi. Bir süredir gündemde olan mutabakat zaptı ve ateşkes süreci, karşılıklı saldırılarla ağır darbe aldı. İran'ın Singapur bandıralı bir kargo gemisine yönelik İHA saldırısına, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran topraklarındaki radar ve mühimmat depolarını vurarak yanıt verdi. Bölgede tansiyon yükselirken, Donald Trump cephesinden gelen "ateşkes ihlali" açıklamaları ve İran'ın misilleme sinyalleri, küresel deniz ticaretini ve enerji hatlarını yeniden alarm durumuna geçirdi. A Haber Muhabirleri Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz Tahran ve Washington hattından son gelişmeleri aktardı.