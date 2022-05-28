28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Senede 1 defa bu renge dönüyor! Bursa’daki göle hayran kaldılar
Bursa’da senede yalnızca 1 ay turkuaz renge dönen göletin manzarası görenleri hayran bırakıyor. Salda gölünü anımsatan görüntüsüyle göletin güzelliği karşısında mest olduklarını belirten vatandaş, "Sanki Salda Gölü'nü ziyaret etmiş gibi oldum. Biz gezip hayran kaldık, herkese tavsiye ediyoruz" dedi.