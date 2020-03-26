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26.03.2020

Semt pazarları yasaklanıyor mu? İçişleri Bakanı Soylu A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Semt pazarları yasaklanıyor mu? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Bakan Soylu, semt pazarlarıyla ilgili alınan yeni önlemlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Semt pazarları yasaklanıyor mu? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıkladı.

Bakanı Soylu, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız." dedi.

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