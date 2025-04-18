Semt pazarında hileyi gözler önüne serdi! Kestiği karpuzu pancarla kırmızıya boyadı

Pazar esnafının karpuzları daha kırmızı göstermek için kullandığı pancar suyu uygulaması sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde, esnafın karpuzların iç kısmına pancar suyu sürerek rengini parlattığı görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan video kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, bu tür uygulamaların ahlaksızlık olduğunu ve gıda güvenliğini riske attığını belirterek duruma sert eleştiriler yöneltti.

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