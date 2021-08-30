30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Selin vurduğu Bozkurt’ta yaralar sarılıyor! Devlet-millet el ele selin izleri siliniyor
Kastamonu'nun bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor. Devlet tüm imkanlarıyla bölgede selin izlerini silmek için seferber oldu. Öte yandan selde kaybolanları arama çalışmaları hava, kara ve denizden devam ediyor.