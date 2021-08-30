Selin vurduğu Bozkurt’ta yaralar sarılıyor! Devlet-millet el ele selin izleri siliniyor

Kastamonu'nun bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor. Devlet tüm imkanlarıyla bölgede selin izlerini silmek için seferber oldu. Öte yandan selde kaybolanları arama çalışmaları hava, kara ve denizden devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN