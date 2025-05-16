16 Mayıs 2025, Cuma
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Sele kapılan araçlar hurda yığınına döndü! A Haber bölgede
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün yaşanan selin ardından suların çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı. Sağanak nedeniyle Bülbül, Şirinler, Sarıböğsek dereleri ve Savrun çayında taşkınlar meydana geldi. Sel nedeniyle sürüklenen 7 araç hurdaya döndü. Detayları bölgeden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.