08 Aralık 2022, Perşembe
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Şehit oğlunun maaşıyla 10 çocuk okutuyor! “Allah razı olsun desinler yeter"
İstanbul’da 6 yıl önce düzenlenen bombalı terör saldırısında şehitlerden polis memuru 29 yaşındaki Metin Düzgün'ün ailesi, bağlanan şehit maaşını 10 öğrenciye burs olarak veriyor. Bunun kendisini mutlu ettiğini belirten baba Harun Düzgün, "Herhangi bir beklentim yok. Allah rızası için yapıyorum. Oğlumuz için bir Allah razı olsun desinler yeter" ifadelerini kullandı.