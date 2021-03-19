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Şehit kızının babasına yazdığı yürek dağlayan mektup: Benim güzel yüzlü babam seni çok özledim

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2021 15:40
Güncelleme:19.03.2021 16:16
Çorumlu şehit uzman çavuş Habip Gökçe'nin 6 yaşındaki kızı okuma-yazma öğrenince ilk mektubunu babasına yazdı. A Haber ekibi küçük Mirayşah'a duygularına ortak oldu. İşte şehit kızının kahraman babasına yazdığı ilk mektup...

Şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe'nin 6 yaşındaki küçük kızı büyüdü, okula başladı ve okuma yazma öğrenince ilk işi kahraman babasına mektup yazmak oldu.

Küçük Mirayşah, babasına yazdığı mektubu A Haber ekranında paylaştı.

"Canım babam... Bu benim sana ilk mektubum, seni çok seviyorum.

Babam ben okuma yazma öğrendim. 6 yaşındayım. Seni çok özledim.

Seninle gurur duyuyorum. Çünkü sen benim kahramanımsın.

Sana söz veriyorum senin gibi yardımsever olacağım.

Annemle birlikte ben de adını yaşatacağım. İleride senin gurur duyacağın işleri yapacağım.

Sana çok dua ediyorum. Benim güzel yüzlü babam. Annem de ben de seni çok seviyoruz."

Küçük Mirayşah, babasının doğum gününden bir gün önce yazdığı mektubunu babasına getirip mezar taşına yapıştır ve babasına mektubunu okudu.

Annesi Kübra Gökçe ise kızının mektubunu kendi isteğiyle yazdığını tamamen hisselerinin dile getirdiğini söyledi. Babasına yakışır bir şekilde kızını büyütmek istediğini ifade eden Kübra Gökçe, "O hep bizimle, onun gururunu yaşatmaya ona layık olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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