Şehit babası imam İbrahim Taşdemir'in hikayesi! İslam'a davet böyle başlamış

İzmir'de tarihi İsa Bey Camisi'nde imamlık yapan şehit babası İbrahim Taşdemir, yabancı turistlere İngilizce İslam’ı anlatıp Kuran-ı Kerim hediye ediyor. Taşdemir, “6 sene önce Şilili bir kadın turiste İspanyolca Kuran meali hediye edince hüngür hüngür ağlamaya başladım. 10 gün önce babasını kaybetmiş. Babası ölüm döşeğinde Kuran istemiş ancak bulamamışlar. Bu olay beni çok etkiledi ve o günden sonra yabancı turistlere İslam’ı anlatmaya başladım” dedi.