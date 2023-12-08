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Seçil Erzan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Erzan: Rahat olun güzel para kazanıyorsunuz

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 17:41
Türkiye'nin gündemine oturan fon dolandırıcılığı davasında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Seçil Erzan'ın mağdurları nasıl ikna ettiğine dair yeni ses kayıtları ortaya çıktı. İşte detaylar...
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