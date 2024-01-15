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Seçil Erzan 3. kez hakim karşısında

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 11:57
Milyonlarca dolarlık fon vurgunu davası sürüyor. 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 7 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması bugün görülecek. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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