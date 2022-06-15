15 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Scooby Doo'nun mimarı Türkiye'de eşine dehşeti yaşattı! Namkook Lee için 7,5 yıl hapis istemi
İstanbul'da özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan Scooby Doo, Space Jam veya Goof Troop gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından Güney Koreli animasyon uzmanı Namkook Lee'nin (70), eşi Jae Lee'yi (62) günlerce öldüresiye darp ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan profesör hakkında, 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından 7.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.