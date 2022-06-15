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Scooby Doo'nun mimarı Türkiye'de eşine dehşeti yaşattı! Namkook Lee için 7,5 yıl hapis istemi

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 10:28
İstanbul'da özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan Scooby Doo, Space Jam veya Goof Troop gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından Güney Koreli animasyon uzmanı Namkook Lee'nin (70), eşi Jae Lee'yi (62) günlerce öldüresiye darp ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan profesör hakkında, 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından 7.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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