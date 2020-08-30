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Scooby-Doo'dan üzen haber! Yazarı Joe Ruby hayatını kaybetti

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Giriş: 30.08.2020 09:15
Güncelleme:30.08.2020 09:23
Son dakika haberi... Ünlü Scooby-Doo çizgi filminin yazarı Joe Ruby 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ruby, 4 çocuğa ve 10 toruna sahipti.

Scooby-Doo çizgi filminin yazarı Joe Ruby 87 yaşında hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran Scooby-Doo çizgi filminin animasyon sanatçısı olarak bilinen Ruby'nin uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Ruby animatör kariyerine Walt Disney stüdyolarında çalışarak başlamıştı.


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