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Scooby-Doo'dan üzen haber! Yazarı Joe Ruby hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Ünlü Scooby-Doo çizgi filminin yazarı Joe Ruby 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ruby, 4 çocuğa ve 10 toruna sahipti.
Scooby-Doo çizgi filminin yazarı Joe Ruby 87 yaşında hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran Scooby-Doo çizgi filminin animasyon sanatçısı olarak bilinen Ruby'nin uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.
Ruby animatör kariyerine Walt Disney stüdyolarında çalışarak başlamıştı.