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Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' balığı görüntülendi

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Giriş: 08.09.2020 13:32
Güncelleme:08.09.2020 13:41
Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahili açıklarında, Kızıldeniz gibi sıcak sularda yaşayan 'İspanyol dansçısı' balığı görüntülendi.

Enez ilçe sahili açıklarında yaklaşık 10 metre derinliğe dalış yapan dalış eğitmeni Ender Özgen, su altı kamerasıyla çekim yaptığı sırada Kızıldeniz gibi sıcak sularda yaşayan 'İspanyol dansçısı' balığına rastladı. Özgen'in görüntülediği 'İspanyol dansçısı' balığı, bir süre dalgıcın yanında yüzdükten sonra gözden kayboldu.

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'YÜZERKEN DANS EDİYORMUŞ GİBİ BİR FİGÜR ORTAYA KOYUYOR'
Dalış eğitmeni Ender Özgen, 20 yıldır dalış yapığı Saros Körfezi'nde 2'nci kez 'İspanyol dansçısı' balığıyla karşılaştığını belirterek, "İspanyol dansçısı balığı, yüzerken dans ediyormuş gibi güzel bir figür ortaya koyuyor. Oldukça zarif bir yüzüşe sahip. Saros Körfezi'nde 20 yıldır dalış yapıyorum ve 2'nci kez bu balıkla karşılaştım. Yanımda bulunan su altı kamerasıyla da kısa süreliğine de olsa görüntüledim. Genelde Kızıldeniz gibi sıcak sularda görülen balığın Saros Körfezi'ne gelmesi oldukça ilginç. Tahminime göre küresel iklim değişikliği nedeniyle Saros Körfezi'nin de su sıcaklığının artması bu gibi balıkların da yaşam alanını genişletti" dedi.

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