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Sarıyer'de yeni provokasyon! Arap turistleri bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltında

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 02.07.2024 16:39
İstanbul Sarıyer'de elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit eden şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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