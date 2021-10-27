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Sarıyer’de silah atölyesine çevrilen eve baskın!

İHA
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Giriş: 27.10.2021 13:56
İstanbul Sarıyer’de kuru sıkı silahları gerçek silaha çeviren baba ve oğlu emniyet baskın operasyonuyla gözaltına alındı. Yakalanan babanın gündüz minibüsçülük gece ise silah üretimi yaptığı tespit edilirken, silah atölyesine çevrilen evde 10 tane tabanca ve silah yapımında kullanılan pek çok ürün bulundu.

Sİstanbul Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yaşanan silahlı olaylarda ve yaptıkları kontrollerde ele geçirilen silahları inceledi. İnceleme çalışmalarını sonucunda silahların birçoğunun kurusıkıdan bozma silahlar olduğunu tespit etti. Bu durumun üzerine ekipler, bu tür silahlara yönelik faaliyetlerini hızlandırdı. Oldukça titiz bir şekilde çalışmalarını yürüten Sarıyer emniyeti, kurusıkı tabancaları gerçek tabancalara çeviren "Trabzonlu İbrahim" lakabıyla bilinen bir kişiyi tespit etti. Ekipler bu kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

HEM MİNİBÜSÇÜ HEM SİLAH ÜRETİCİSİ

Sarıyer polisi gündüz minibüsçülük, gece ise silah üretimi yaptığı belirlenen İbrahim G.'nin (55) evine baskın düzenledi. Yapılan baskında baba İbrahim G. ve oğlu Samed G. (27) gözaltına alındı. Silah atölyesine çevrilen evde 10 adet tabanca ve çok sayıda silah üretimde kullanılan ürünlere ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. İbrahim G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Samed G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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