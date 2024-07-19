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Sarıyer Belediyesi’nin su tankeri eve girdi! Ev sakinleri yaşadıkları dehşeti anlattı: Deprem oluyor zannettim

Sarıyer Belediyesi’nin su tankeri eve girdi! Ev sakinleri yaşadıkları dehşeti anlattı: Deprem oluyor zannettim

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 19:42
İstanbul Sarıyer Belediyesi’ne ait su tankeri, Yeniköy’de manevra yaparken bir gecekonduya girdi. Tankerin su dolu olması nedeniyle şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek eve çarptı, ev sakinleri kaza sırasında yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.
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Sarıyer Belediyesi’nin su tankeri eve girdi!
Sarıyer Belediyesi’nin su tankeri eve girdi!
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