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Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın hikayesi! Arkasında neler bıraktı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 19:27
Barış Manço'nun Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısında bahsettiği Mehmet Ağa, öylesine bir söylem değil. Aksine Mehmet Ağa gerçekten yaşamış ve arkasında güzel bir ün bırakmış biri. İşte Barış Manço'nun hayatımıza kattığı Mehmet Ağa'nın hikâyesi...
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Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın hikayesi!
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın hikayesi!
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