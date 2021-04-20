20 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa’da pitbull dehşeti kamerada! Kediyi ağzından alamadılar

Şanlıurfa’da pitbull dehşeti kamerada! Kediyi ağzından alamadılar

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2021 18:53
Güncelleme:20.04.2021 18:53
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde pitbull cinsi bir köpek, sokak ortasındaki kediye saldırdı. Saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Fuzuli Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde ağaca zincirlenen pitbull cinsi köpek, o sırada yanından geçen bir kediyi yakaladı. Kediyi dişleriyle parçalamaya çalışan köpek, çevredekilerin sopalı müdahalesine rağmen saldırısını sürdürdü.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kaydedilen o anlar ise kan dondurdu.

Uzun süre devam eden saldırı, vatandaşların çabası sonrası güçlükle sona erdirildi.

Köpeğin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kedi ise yol kenarına bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Pitbull dehşetinin adresi Urfa! Kediye saldırdı
Pitbull dehşetinin adresi Urfa! Kediye saldırdı
İstanbul'da kira fiyatlarında artış
İstanbul'da kira fiyatlarında artış
Çocuk odasına ok gibi saplandı
Çocuk odasına ok gibi saplandı
4. kattan atladı burnu bile kanamadı
4. kattan atladı burnu bile kanamadı
Başhekim açıkladı: İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor!
Başhekim açıkladı: İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor!
Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var
Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var
Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Zeynep Şenpınar’ın katilinin cezası belli oldu
Zeynep Şenpınar’ın katilinin cezası belli oldu
Yeşilçam'ın efsane filmleri çekilmişti! O konak...
Yeşilçam'ın efsane filmleri çekilmişti! O konak...
Gören şoke oldu! Maske takmamak için...
Gören şoke oldu! Maske takmamak için...
Mobil test! Mahalle mahalle geziyor
Mobil test! Mahalle mahalle geziyor
Yusufeli barajı bitti mi | Türkiye'nin dev projesinde önemli gelişme! Adım adım sona doğru
Yusufeli barajı bitti mi | Türkiye'nin dev projesinde önemli gelişme! Adım adım sona doğru
Daha Fazla Video Göster