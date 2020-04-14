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14.04.2020

Şanlıurfa’da pencere kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 10 yaralı

Şanlıurfa’da, akraba 2 aile arasında, yapımı devam eden evin penceresinin bitişikteki eve dönük olduğu gerekçesiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Jandarmanın havaya ateş açarak ayırdığı ve 10 kişinin yaralandığı kavgaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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