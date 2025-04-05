Şanlıurfa’da mazgala düşen yavru kedi kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yağmur suyu mazgalından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, mazgal kapağını levye, çekiç ve kazma kullanarak açıp, düşen yavru kediyi kurtardı. Su içirilen yavru kedi, doğaya bırakıldı.

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