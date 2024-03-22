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Şanlıurfa’da feci olay kamerada! Dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldılar

İHA
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Giriş: 22.03.2024 20:33
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde dere kenarından oynayan 4 çocuk akıntıya kapılırken, onları kurtarmaya çalışan bir kadın da suya düştü. Çocuklardan biri kendi imkanlarıyla, 3 kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı, 11 yaşındaki bir çocuk ise gözden kayboldu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
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