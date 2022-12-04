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Şanlıurfa Akçakale'de patlama! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 04.12.2022 12:12
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden aktardı.
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