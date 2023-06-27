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Saniyeler sonrası korkunç! Babası ile zipline yapan 6 yaşındaki çocuk böyle düştü

A Haber
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Giriş: 27.06.2023 11:09
Meksika'da babası ile zipline yapan 6 yaşındaki bir çocuğun emniyet kemeri koptu. Babasının da elinden kayan çocuk 12 metreden yere düştü. İşte o korkunç anlar...
Saniyeler sonrası korkunç! Babası ile... SANİYELER SONRASI KORKUNÇ! BABASI İLE...

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Saniyeler sonrası korkunç! Babasıyla...
Saniyeler sonrası korkunç! Babasıyla...
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