Damak çatlatan Divriği pilavının sırrı!

"Bugün sofrada ne olsun?" diyenler için köklü bir Anadolu lezzeti öne çıkıyor: Divriği pilavı. Yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip bu geleneksel tarif, nesilden nesile aktarılan yapım yöntemi ve kendine has aromasıyla damaklarda iz bırakıyor. Özenle hazırlanan malzemeleri ve pişirme tekniğiyle dikkat çeken Divriği pilavı, yöresel mutfağın en özel tatları arasında gösteriliyor. Peki, bu tarihi lezzet nasıl hazırlanıyor ve lezzetinin sırrı ne? A Haber muhabiri Murat Onur, Divriği pilavının yapım aşamalarını ve ustalarının püf noktalarını yerinde görüntüledi.