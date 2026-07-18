Oğuzhan Uğur ve 8 kişi gözaltında! MASAK radarına fahiş transferler takıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında operasyonun kapsamı genişliyor. Sosyal medya platformu YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 8 kişi, mali suçlar ve şüpheli para trafikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde ifade işlemleri devam eden Uğur’un, özellikle yurt dışı kaynaklı fahiş para transferleri ve 6 Şubat depremleri dönemindeki bağış yönlendirmeleri mercek altına alındı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim soruşturmanın odağındaki mali detayları aktardı.