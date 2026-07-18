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ABD-İran arasındaki müzakereler çöktü

Tahran yönetimi, ABD destekli gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermezken ABD, İran'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden ayrıntıları A Haber Muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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