09 Eylül 2022, Cuma
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Sancaktepe’de sapığa dünyayı dar ettiler! Araçla ezip, sopalarla dövdüler
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir şahıs, eşini taciz eden şahsı araçla ezerek metrelerce sürükledi. Yaşanan olay ardından adrese gelen genç kadının akrabaları da yaralı şahsı sopalarla dövdü. Ağzı açık bırakan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken taciz şüphelisi şahıs ağır yaralandı. Gözü dönen koca da tutuklandı.