09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sancaktepe’de sapığa dünyayı dar ettiler! Araçla ezip, sopalarla dövdüler

Sancaktepe’de sapığa dünyayı dar ettiler! Araçla ezip, sopalarla dövdüler

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2022 09:40
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir şahıs, eşini taciz eden şahsı araçla ezerek metrelerce sürükledi. Yaşanan olay ardından adrese gelen genç kadının akrabaları da yaralı şahsı sopalarla dövdü. Ağzı açık bırakan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken taciz şüphelisi şahıs ağır yaralandı. Gözü dönen koca da tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel okullardaki servis ücreti...
Özel okullardaki servis ücreti...
Eşini taciz eden kişiyi minibüsle biçti geçti!
Eşini taciz eden kişiyi minibüsle biçti geçti!
Çiftlikte dehşet!
Çiftlikte dehşet!
Keneden bulaşan yeni bakteri
Keneden bulaşan yeni bakteri
Bir haftada iki mevsim
Bir haftada iki mevsim
Ankara’da bir garip yol çalışması
Ankara'da bir garip yol çalışması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ezan okudu
Kağıthane - İstinye metro projesinde çalışma yok
Kağıthane - İstinye metro projesinde çalışma yok
İskeçe Türkleri müftüsünü seçmeye hazırlanıyor
İskeçe Türkleri müftüsünü seçmeye hazırlanıyor
Balkondan marketin içine düştü!
Balkondan marketin içine düştü!
Sosyal medyada tıklanma uğruna ölümden döndü!
Sosyal medyada tıklanma uğruna ölümden döndü!
Ünlü oyuncunun annesi intihar etti
Ünlü oyuncunun annesi intihar etti
Daha Fazla Video Göster