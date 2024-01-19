19 Ocak 2024, Cuma
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Sancaktepe'de avukat, 14 yaşındaki oğlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü
Sancaktepe'de oturan Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 14 yaşındaki oğlu K.Karakoyunlu tarafından evinde 20 defa bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğun, babasının kendisine çok fazla karıştığı için öldürdüğü iddia edildi.