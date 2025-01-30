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Sanayi bölgeleri ve trafik hava kirliliği sebebi! Ölçüm istasyonları verileri aktarıyor

Sanayi bölgeleri ve trafik hava kirliliği sebebi! Ölçüm istasyonları verileri aktarıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 22:45
Son zamanlarda basın yayın organlarında Türkiye’nin bazı illerinde "hava kirliliği"nin arttığına dair haberler yer alıyor. Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ulusal hava kalitesi sürekli izleme merkezi bu durumun doğru olmadığını ifade etti. Peki hava kalitesi nasıl kontrol ediliyor? Hava kirliliği yaşanması halinde ne gibi sağlık sorunları yaşanabilir? Detaylar haberimizde.
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Sanayi bölgeleri ve trafik hava kirliliği sebebi! Ölçüm istasyonları verileri aktarıyor
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