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Sanattan siyasete herkes 20'li yaşını paylaştı! İşte ünlü isimlerden 20'li yaş challenge paylaşımları
Sosyal medya eski fotoğraflarla doldu taştı. Yeni akım bu kez nostalji oldu ve herkes 20'li yaşlarına ait bir fotoğraf paylaştı. Bu akıma kendini kaptıran birçok ünlü oldu. Fatih Terim, Nükhet Duru, Cem Yılmaz ve daha pek çok ünlü isim 20'li yaşlarından bir kare paylaştı.