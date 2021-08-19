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Sanatçı Murat Kekilli’den örnek davranış! AFAD'dan teşekkür geldi

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Giriş: 19.08.2021 22:17
Güncelleme:19.08.2021 22:17
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu Bozkurt’taki sel afetinden sonraki çalışmalara verdiği destekten dolayı sanatçı Murat Kekilli’ye teşekkür etti.

Sanatçı Murat Kekilli'nin Kastamonu Bozkurt'taki sel afetinden sonraki çalışmalara verdiği destek topluma örnek teşkil etti.

AFAD Gönüllülük Sistemi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Acıların paylaştıkça azaldığını biliyoruz. AFAD Gönüllüsü değerli sanatçımız Murat Kekilli Kastamonu Bozkurt'taki çalışmalara destek verdi. Sanatçımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.



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