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Samsun'daki bu köyde hiç koronavirüs vakası (Covid-19) görülmedi! Köy salgından nasıl korundu? Sırrını A Haber'e anlattılar

A Haber
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Giriş: 20.11.2020 13:56
Güncelleme:20.11.2020 17:07
Son dakika haberi... Samsun'un Bafra ilçesine bağlı bir köyde koronavirüs (Covid-19) vakası hiç görülmedi. Peki köy salgından nasıl korundu? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Köy sakinleri vaka görülmemesinin sırrını A Haber'e anlattı.

Son dakika haberi... Samsun'un Bafra ilçesine bağlı bir köyde koronavirüs (Covid-19) vakası hiç görülmedi. Peki köy salgından nasıl korundu? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Köy sakinleri vaka görülmemesinin sırrını A Haber'e anlattı.

Samsundaki bu köyde hiç koronavirüs vakası Covid-19 görülmedi! Köy salgından nasıl korundu? Sırrını A Habere anlattılar SAMSUN'DAKİ BU KÖYDE HİÇ KORONAVİRÜS VAKASI (COVİD-19) GÖRÜLMEDİ! KÖY SALGINDAN NASIL KORUNDU? SIRRINI A HABER'E ANLATTILAR
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