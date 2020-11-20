Son dakika haberi... Samsun'un Bafra ilçesine bağlı bir köyde koronavirüs (Covid-19) vakası hiç görülmedi. Peki köy salgından nasıl korundu? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Köy sakinleri vaka görülmemesinin sırrını A Haber'e anlattı.

Son dakika haberi... Samsun'un Bafra ilçesine bağlı bir köyde koronavirüs (Covid-19) vakası hiç görülmedi. Peki köy salgından nasıl korundu? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Köy sakinleri vaka görülmemesinin sırrını A Haber'e anlattı.