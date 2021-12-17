17 Aralık 2021, Cuma
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Ankara'nın gündeminde ne var?
Ankara gündeminde neler var? Sert tartışmaların yaşandığı bütçe görüşmeleri ne zaman sona erecek? Muhalefetin gündeminde ne var? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, canlı yayında aktardı.