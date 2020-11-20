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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Samsun'daki bu köyde hiç koronavirüs vakası (Covid-19) görülmedi! Köy salgından nasıl korundu? Sırrını A Haber'e anlattılar Samsun'daki bu köyde hiç koronavirüs vakası (Covid-19) görülmedi! Köy salgından nasıl korundu? Sırrını A Haber'e anlattılar
Son dakika haberi... Samsun'un Bafra ilçesine bağlı bir köyde koronavirüs (Covid-19) vakası hiç görülmedi. Peki köy salgından nasıl korundu? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Köy sakinleri vaka görülmemesinin sırrını A Haber'e anlattı.
Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 17:26
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı bir köyde koronavirüs (Covid-19) vakası hiç görülmedi. Peki köy salgından nasıl korundu? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Köy sakinleri vaka görülmemesinin sırrını A Haber'e anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
400 nüfuslu Göltepe Mahallesi'nde, Türkiye'de görülen ilk pozitif vakadan günümüze kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı. Mahallenin bu başarısının arkasında ise tedbir yatıyor.
Mahalle sakinleri bir an olsun maske çıkarmıyor, fiziksel mesafeye dikkat ediyor. İl dışından gelen misafirlere ise uyarılarda bulunan vatandaşlar izolasyon süresi olan 2 haftanın ardından misafirlerle görüşme gerçekleştiriyor.
İŞİN SIRRINI A HABER'E ANLATTI
A Haber'e konuşan köy sakini
"Kovid-19 Allah'a şükür gelmedi buraya. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı hijyen mesafe misafir olayını gitmiyoruz kabul etmiyoruz. Heyet olarak da yaşlılarla ilgileniyoruz. İhtiyaçları olanları sokağa çıkma kısıtlamasında yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Göltepe Mahallesi'nde şimdiye kadar hiç pozitif vakanın olmadığını söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın,
"Mahallemiz özellikle koronavirüsle mücadelede muhtarımızla birlikte çok dikkatli davranıyor. İstanbul'dan ve Bursa'dan o kadar misafir gelmesine rağmen çok dikkatli, maske ve mesafeye önem veren mahallemizdir. İnşallah bundan sonra da olmaz. Tüm Bafra'ya ve Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Tez zamanda bu koronavirüsten kurtulmayı temenni ederek herkese sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.