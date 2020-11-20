Göltepe Mahallesi'nde şimdiye kadar hiç pozitif vakanın olmadığını söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "Mahallemiz özellikle koronavirüsle mücadelede muhtarımızla birlikte çok dikkatli davranıyor. İstanbul'dan ve Bursa'dan o kadar misafir gelmesine rağmen çok dikkatli, maske ve mesafeye önem veren mahallemizdir. İnşallah bundan sonra da olmaz. Tüm Bafra'ya ve Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Tez zamanda bu koronavirüsten kurtulmayı temenni ederek herkese sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.