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Samsun’da çocuğunun gözü önünde eski eşine dehşeti yaşatmıştı! İbrahim Zarap tutuklandı
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşini 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap tutuklandı.Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşini 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap tutuklandı.Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.