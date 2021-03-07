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Samsun’da çocuğunun gözü önünde eski eşine dehşeti yaşatmıştı! İbrahim Zarap tutuklandı

A Haber
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Giriş: 07.03.2021 11:51
Güncelleme:07.03.2021 13:13
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşini 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap tutuklandı.Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşini 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap tutuklandı.Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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