04 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Samsun’da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Samsun’da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Samsun’da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2025 18:04
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki çocuk, cadde üzerinde bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, 17 yaşındaki çocuğu bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun’da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Samsun’da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Samsun’da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Fatih’te otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Fatih’te otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Osmaniye’de araç yandı: Esnaf facianın önüne geçti
Osmaniye'de araç yandı: Esnaf facianın önüne geçti
Eğlence mekanına silahlı saldırıya 1 gözaltı
Eğlence mekanına silahlı saldırıya 1 gözaltı
Kayıp olarak aranırken ölü bulunan imam hatip toprağa verildi
Kayıp olarak aranırken ölü bulunan imam hatip toprağa verildi
İstanbul dahil 20 ilde sağanak bekleniyor
İstanbul dahil 20 ilde sağanak bekleniyor
Kestane ve zeytinin zorlu hasat süreci
Kestane ve zeytinin zorlu hasat süreci
Nafaka hapsine üst sınır geliyor!
Nafaka hapsine üst sınır geliyor!
Motosiklet kazaları artış gösterdi!
Motosiklet kazaları artış gösterdi!
Lösemi hastaları için gökyüzüne balon bıraktılar
Lösemi hastaları için gökyüzüne balon bıraktılar
Kahraman doktor hastalara umut oldu!
Kahraman doktor hastalara umut oldu!
Parkelerinin kriminal raporu çıktı!
Parkelerinin kriminal raporu çıktı!
Daha Fazla Video Göster