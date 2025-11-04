Samsun’da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki çocuk, cadde üzerinde bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, 17 yaşındaki çocuğu bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

