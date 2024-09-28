Salgın ve savaşlardan dolayı ayrı kalan çift 6 yıl sonra dünya evine girdi

Eskişehir’de yaşayan Kemal Şanlı, 10 yıl önce internet üzerinden iş için tanıştığı ve daha sonra sevgili olduğu Victoria Ozirska ile Covid-19 salgını, Ukrayna-Rusya savaşı gibi global problemler nedeniyle 6 yıl sonra dünya evine girebildi.