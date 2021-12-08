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Sakarya'da yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu

İHA
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Giriş: 08.12.2021 19:43
Güncelleme:08.12.2021 19:47
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde seyir halindeyken arızalanan otomobilin yardımına polis ekipleri koştu. Trafik polislerinin arızalanan otomobili iterek yolun kenarında güvenli bir yere park etmesini sağlamasına yardımcı olduğu o anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler büyük beğeni topladı. İşte o video...

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi kavşağında bir vatandaşın otomobili arızalandı. Durumu gören Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru vatandaşın yardımına yetişti.

Sürücüyü direksiyon başına geçiren polis, daha sonrasında otomobili iterek güvenli şekilde yolun kenarına çekilmesine yardım etti.

O anlar ise, başka bir otomobil içerisinde bulunan vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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Yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu
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