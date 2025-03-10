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Sakarya’da panik yaratan yangın! Alevler 2 katlı binayı sardı

Sakarya'da panik yaratan yangın! Alevler 2 katlı binayı sardı

İHA
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Giriş: 10.03.2025 06:30
Sakarya Akyazı'da iki katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek binayı alev topuna çevirirken, olay yerine gelen ekipler adeta seferber oldu. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde adeta alev topuna dönen iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Vakıf Mahallesi'nde A.T.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sararken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, adeta alev topuna dönen evi söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ailenin evde olmaması muhtemel facianın önüne geçerken yangın sebebiyle mahalleli sokağa döküldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangın hususuna ilişkin inceleme başlatıldı.

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Sakarya’da panik yaratan yangın! Alevler 2 katlı binayı sardı
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