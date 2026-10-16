Almanya'da yedek askerlik sistemi değişiyor: Hedef 200 bin asker!

Almanya, yedek asker sayısını 2033 yılına kadar yaklaşık 60 binden 200 bine çıkarmayı hedefliyor. Federal Meclis'te görüşülen yasa tasarısı, yedek askerlerin askeri eğitimlere katılımını daha bağlayıcı hale getirmeyi ve işverenlerin bu süreci engellemesini sınırlandırmayı öngörüyor. Bazı yedek askerlerin yılda üç haftaya kadar göreve çağrılabilmesi gündemde. Düzenleme, çalışanlar ve işverenler açısından yeni yükümlülükleri de beraberinde getirebilir.