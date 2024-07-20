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Sakarya’da korkutan yangın! Dört bir yandan görülen dumanlar mahalleyi kapladı

Sakarya’da korkutan yangın! Dört bir yandan görülen dumanlar mahalleyi kapladı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 20.07.2024 22:02
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde boş bir arazide bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Şehrin birçok bölgesinden görülen ve paniğe sebep olan duman mahalleyi kapladı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
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