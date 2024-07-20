Sakarya’da korkutan yangın! Dört bir yandan görülen dumanlar mahalleyi kapladı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde boş bir arazide bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Şehrin birçok bölgesinden görülen ve paniğe sebep olan duman mahalleyi kapladı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

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