Sakarya'da acı olay! Evden kaçarak denize giden 12 yaşındaki çocuk boğuldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde evinden kaçarak girdiği denizde boğulan 12 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, evlerinden kaçarak denize girdikleri öğrenilen üç çocuk, cankurtaran ekiplerinin yanına giderek, "Ağabeyimiz kayboldu, bulamıyoruz" diyerek yardım istedi.

Cankurtaran ekipleri ilk olarak kulelere anons yaparak karada arama çalışması yaptı. Ardından üç çocuğun gösterdiği bölgede jetski ile suda arama yapan ekipler, 12 yaşındaki Muhammed Aydın'ı kıyıya sadece metrelerce mesafede suyun altında buldu. Kıyıya çıkartılan çocuğa ilk müdahale cankurtaran ekiplerince yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammed Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

12 yaşındaki çocuk için Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Yeni Camisi'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Kılınan namaz sonrasında Aydın, Aziziye Mezarlığı'nda toprağa verildi.