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Sakarya’da 2 genç kız yaşadıkları dehşeti gözyaşlarıyla anlattı! ‘Dursaydı bu kadar yaralanmayacaktım’

İHA
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Giriş: 03.08.2022 12:47
Sakarya Karasu’da bisikletli genç kıza çarptıktan sonra sırra kadem basan araç şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kabusu yaşayan genç kız, "Bana çarpıp kaçması insanlık değil. Eğer aracın sileceklerine tutunmasaydım belki de ölmüştüm" şeklinde konuştu.
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